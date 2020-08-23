Erol Bulut: Stoperler kısa zamanda alınacak

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, Topuk Yaylası'ndaki kampta basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Abone ol

Erol Bulut stoper transferlerinin kısa süre içerisinde yapılacağını belirtti. 45 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerde transferlerin devam edeceğini ve mutlaka defansa takviye yapılacağını dile getirdi.

Ellerinde 3 stoper bulunduğunu ve Sadık Çiftpınar'ın uzun süreli bir sakatlıktan çıktığını hatırlatan Erol Bulut, "Şu anda Serdar-Zanka üzerinde duruyoruz. Sadık zamanla eski performansını yakalayacak. Çapraz bağ sakatlığından çıkmak kolay değil, bunu zamanında ben de yaşadım. Üç stoper üzerinden gitmek gerekiyor çünkü başka yok ama stoperler kısa zamanda alınacak." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Erol Bulut, şampiyonluğu kazanacaklarına inandığını dile getirdi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile beraber futbol oynadıklarını ama sarı-lacivertli ekip adına hiç konuşmadıklarını belirten Bulut, tesislere sakatlığı önleme cihazlarının getirildiğini ve bunun çok önemli olduğunu dile getirdi."

"FERDİ'YE TÜRKİYE'Yİ SEÇ DEDİM"

"Ferdi'ye Türkiye'yi seçmesi gerektiğini söyledim. Doğru kararın Türk Milli Takımı'ndan yana olması gerektiğini söyledim. En doğru vereceği karar Türk Milli Takımı olur. Hem oynama hem de kariyeri açısından."

"KALECİ ALMAYACAĞIZ"

"Kaleci transferi düşünmüyoruz. Kalecilerimizi daha iyi noktaya getirebileceğimizi düşünüyoruz."