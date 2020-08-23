Bekir Pakdemirli: 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'daki sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada ''Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az. ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik." dedi.

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Giresun, Samsun, Rize, Trabzon'da sel meydana geldi. Araçlar yollarda sürüklendi, istinat duvarları çöktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'daki sel felaketinde 5 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Kaybolan 11 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel ve heyelanlar nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Dereli ilçe merkezinde inceleme yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli: 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az. ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik."

Murat Kurum: 9 az hasarlı bina tespiti yaptık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Doğankent'te 4 yıkık, 200 az, Dereli'de 3 yıkık, 152 az ve Yağlıdere'de 10 yıkık, 9 az hasarlı bina tespiti yaptık" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu: 118 köy yolu kapalıydı 20'si açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu çıklamayı yaptı; "118 köy yolu kapalıydı 20'si açıldı. 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu 40 yerleşim birimine elektrik verildi. Tüm bakanlıklardan 944 personel burada çalışıyor."