Masterchef'de kim elendi belli oldu! Celal gider diye beklerken sürpriz

Masterchef'te eleme

Masterchef'te kim elendi sorusunun yanıtı için Sedat, Celal ve Esra arasında bir yarış daha yapıldı. Şefler 3 isimden ciğer sarma yapmalarını istedi. Oylamada herkes Celal gider diye düşünüyordu. Ancak potadan sürpriz bir şekilde ilk kurtulan Celal oldu.