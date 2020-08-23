Rana Batı'nın hesabı ele geçirildi! Yurtiçi kargo elemanı yaptı deniyor

Maske gözaltısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Rana B'nin bilgileri paylaşıldı. Sosyal medyada "Yurtiçi Kargo Cevap Ver" etiketi açıldı.

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İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı gerekçesiyle polislerin Rana Batı'yı gözaltına almak istemesinin ardından yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Yurtiçi Kargo firmasında çalıştığı iddia edilen bir kişinin müşteri veri sistemine girerek kadının adresini bulduğu ve sonrasında adresini paylaştığı ortaya çıktı.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamada ise "Çalışanlarımız, sistem üzerinden müşterilerimizin kişisel bilgilerine kesinlikle erişememektedir. Sadece dağıtım sırasında adres bilgileri ilgili personele gösterilmektedir" denildi.

Olay, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı.

"Artık gider evinden mi alırsınız bilemem"

Rana Batı.'nın Cyparisuzs isimli instagram profili ele geçirildi. Sonrasında hesaptan yapılan paylaşımda "Hesap bendedir dostlar. Sadece bir kaç saat içinde bu soysuz kızın numara ve adresini paylaşacağım. Artık gider evinden mi alırsınız bilemem, beni mahkemeye verdiğinde hep beraber adliyeye gidiyoruz" denildi.

Süre verip tehdit etti

Yurtiçi kargo çalışanı olduğu iddia edilen kişi sisteme ulaşamadığını ve birazdan aktif olacağını söyledikten sonra Kadıköy'de polislerle tartışan Rana Batı'ya 1 saat süre verdi. Bu sürenin içinde özür videosu çekip yayınlamazsa, evinin adresini ve telefon numarasını açıklayacağını ilan etti.

Sonrasında kadının adres ve telefon bilgilerini paylaştı.

"Hep beraber gidelim mi?"

Şahıs, adres bilgilerini paylaştıktan sonra kendi bulunduğu konumdan kadının evinin uzaklığını tespit edip "metrobüsle 1,5 saat" dedikten sonra "hep beraber gidelim mi" diye sordu.

"Yurtiçi Kargo Cevap Ver" etiketi

Sosyal medyada konuyla ilgili olarak #YurticiKargoCevapVer hastagiyle binlerce mesaj paylaşıldı.

Müşteri bilgilerine nasıl ulaşabildiğini sorgulayan vatandaşlar, Yurtiçi Kargo'dan yapmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yurtiçi Kargo şöyle dedi: Çalışanlarımız, sistem üzerinden müşterilerimizin kişisel bilgilerine kesinlikle erişememektedir. Sadece dağıtım sırasında adres bilgileri ilgili personele gösterilmektedir.

Konunun şirketimizle ilgili olup olmadığı hakkında net bir bilgi olmasa da olay araştırılmaktadır. Bir ihlal yaşandı ise tüm kanuni haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.