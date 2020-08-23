BIST 1.110
DOLAR 7,32
EURO 8,57
ALTIN 457,82
HABER /  BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den Balotelli açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mario Balotelli ile ilgili açıklama yaptı.

Abone ol

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, forvet transferinde gündeme gelen Mario Balotelli ile ilgili konuştu.

A Spor'a açıklamalarda bulunan başkan, İtalyan yıldızı düşünmediklerini kaydederken, "Balotelli artık listemizden çıktı. Taraftarlarımız sabretsin, iyi bir transfer yapacağız, iyi bir golcü alacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Papiss Cisse ile temaslar sürerken, geçen sezon Roma'da kiralık olarak oynayan Nikola Kalinic için de girişimler devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Atasay elini taşın altına koydu! Yüzde 35'e varan kalıcı indirim yaptı
Fatih Portakal FOX'tan istifa etti! 'Emekli olan' Fatih Portakal tarım yapacak
Avrupa'da tehlike çanları çalıyor! Vakalar arttı
ABD'de bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü
Azerbaycan, Ermeni komutanı esir aldı
Jose Sosa: Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sağlık Bakanlığı karar aldı risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
Rana Batı'nın hesabı ele geçirildi! Yurtiçi kargo elemanı yaptı deniyor
Türkiye'den Doğu Akdeniz için yeni hamle
Gün batımını izlerken uçurumdan düşüp öldü
Meteoroloji aşırı yağış için alarm verdi! Ordu, Tokat, Samsun listede
Yorumlar