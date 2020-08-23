Giresun'dan kahreden haber! Bir uzman çavuşun daha cansız bedenine ulaşıldı

Giresun sel felaketinde şehit sayısı 2'ye çıktı, toplam can kaybı 6'ya yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Bir jandarmamızın daha naaşına ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

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Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dün dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 2. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bulundu.

Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Bir jandarmamızın daha naaşına ulaşıldı." ifadelerini kullandı.