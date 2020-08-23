BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,64
ALTIN 457,82
HABER /  GÜNCEL

Giresun'dan kahreden haber! Bir uzman çavuşun daha cansız bedenine ulaşıldı

Giresun sel felaketinde şehit sayısı 2'ye çıktı, toplam can kaybı 6'ya yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Bir jandarmamızın daha naaşına ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dün dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 2. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bulundu.

Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Bir jandarmamızın daha naaşına ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Afet bölgesindeki köylere 5 milyon lira destek
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Başkan Erdoğan: Ağır bir felaket!
Özhaseki'den sel yorumu! Bina yapılmaması gereken yerlere on yıllardır yapılan binalar var
Pendik'te vahşet! İnternetten tanıştığı Türkmenistanlı kadını baltayla öldürmüş
Bakanlar Giresun'daki selde mahsur kalanlara kepçeyle ulaştı! Günün fotoğrafı
ÖNCEKİ HABERLER
Erol Bulut: Stoperler kısa zamanda alınacak
Gün batımını izlerken uçurumdan düşüp öldü
Denizli'de düğün karıştı! Gelini hastanelik ettiler
Bekir Pakdemirli: 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik
Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu
Cuma namazı kılınışı Diyanet kaç rekattır?
Yorumlar 1 yorum