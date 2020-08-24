BIST 1.110
DOLAR 7,33
EURO 8,65
ALTIN 454,58
HABER /  GÜNCEL

“İşte devletimiz bu” dedirten görüntü! Abdulkadir Selvi'den üç bakana bravo

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Giresun'da kepçe üzerindeki görüntüsü konuşulmaya devam ediyor.

Abone ol

Selin vurduğu Giresun'da incelemeler esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dereli ilçesinde bir mahallede mahsur kalan vatandaşlara iş makinesi operatörünün kepçesi üzerinde ulaştı.

Çok konuşulan görüntüyü Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de köşesine taşıdı ve "O kepçedeki üç bakan bize özlediğimiz devletin resmini çizdiler. Ayaklarında çizme, ne koruma var, ne protokol, operatörün kepçesine binip vatandaşın ayağına giden üç bakan. İşte özlediğimiz devlet bu. Bravo üç bakana. " ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

Üç bakanın sel felaketinin vurduğu Giresun’un Dereli ilçesinde bir mahallede mahsur kalan vatandaşlarla görüşmek için iş makinesinin kepçesinde gittikleri bir görüntü var.
İlk gördüğümde bana “İşte devletimiz bu” dedirten görüntüden söz ediyorum. Hani Nâzım Hikmet, “Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin” diyor ya, o kepçedeki üç bakan bize özlediğimiz devletin resmini çizdiler. Ayaklarında çizme, ne koruma var, ne protokol, operatörün kepçesine binip vatandaşın ayağına giden üç bakan. İşte özlediğimiz devlet bu. Bravo üç bakana. Bize bunu yaşattıkları için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yürekten teşekkür ediyorum. Bana “Özlenen devlet nerede?” diye sorarlarsa, “Giresun Dereli’de, o kepçenin içinde” diyeceğim.

Yazının tamamını okumak için tıklayın

SON DAKİKA HABERLERİ
Kabine bugün toplanıyor! Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
ABD'de FDA, Kovid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verdi
Fatih Portakal Fox TV'den neden ayrıldı? Yerine kim geçecek?
Avrupa'da tehlike çanları çalıyor! Vakalar arttı
Başkan Erdoğan: Ağır bir felaket!
Afet bölgesindeki köylere 5 milyon lira destek
ÖNCEKİ HABERLER
Uşak'ta iki kardeş arasında silahlı kavga!
Dalaman'da feci kaza! Takla attılar 3 kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway ay sonunda görevini bırakacak
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Köy meydanındaki düğünde magandalar sahneye çıktı
Cuma namazı kılınışı Diyanet kaç rekattır?
Yorumlar