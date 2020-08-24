Fatih Portakal Fox TV'den neden ayrıldı? Yerine kim geçecek?

FOX TV Ana Haber bültenini yıllardır zirvede tutan Fatih Portakal'ın istifa kararı alması gündeme bomba gibi düştü. Peki Portakal neden istifa etti? İnternehaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık istifanın perde arkasını ve Portakal'ın yerine geçme ihtimali olan isimleri açıkladı.

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FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal istifasını verdi. Haber Koordinatörü Doğan Şentürk'ün tüm ikna çabalarına kararından dönmeyen Portakal eşi Armağan Portakal ile Seferihisar'da tarım yapacak. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık da istifa kararının kesin olduğunu söyledi ve bu karar ile ilgili bomba detaylar aktardı. İşte Özışık'ın açıklamaları:

Fatih Portakal kesinlikle FOX TV'den istifa etti. Bu bilgi sağlam. Portakal geçen yıllarda da bu şekilde talepte bulundu ama Doğan Şentürk müsaade etmemişti.Fatih Portakal, Şentürk'ü arayarak kesin karar verdiğini ayrılacağını söyledi. Fatih Portakal herhangi baskı sonucu istifa etmedi. Bundan sonra gazetecilik yapamayacak Seferihisar'da tarım yapacakmış.

"İsmail Küçükkaya'nın kararı kesin"

Ana habere İsmail Küçükkaya ismi akıllara geliyor. İsmail Küçükkaya sabah bültenlerinden memnun olduğunu ana haberde yer almayacağı kesin dille ifade etti. Fox TV hafta içi kurumsal açıklama yapacak. Bir kaynağım da Fatih Portakal'ın yeni yayın döneminde izleyicilerinin karşısına son kez çıkacağını ve veda edeceğini söyledi.

Akla gelen ilk isim Çalar Saat'ı zirveye taşıyan İsmail Küçükkaya. Doğan Şentürk talepte bulunsa da Küçükkaya ana haber bültenini sunma niyetinde değil.Osman Gökçek, 'Selçuk Tepeli geliyor' dedi. Tepeli bilgili ve kültürlü ama Fatih Portakal'ın yerini doldurmaz.

Deniz Zeyrek uygun, Cüneyt Özdemir düşünsenize Fatih Portakal'ın yerine gelecek ve yorumlar yapacak. Olur mu bilmem? Doğan'ın aklından Cüneyt geçer mi? Geçer. Cüneyt böyle bir şeye girişmez.

"Ekrem İmamoğlu kendi medyasını okuşturuyor"

Başka bir bilgi olur mu bilmiyorum Olay TV diye televizyon açılıyor. Süleyman Sarılar, Olay TV'nin başına geçmiş. Bu ne demek oluyor Ekrem İmamoğlu kendi medyasını oluşturuyor.

Acaba Portakal ile okul arkadaşı olan İmamoğlu Olay TV'ye mi geçiyor? İsmail Saymaz'a da çağrıda bulunmuşlar. Gelirsen sadece bizim kanalda çıkacaksın demişler. Fatih Portakal'a kanca atmamaları söz konusu değil. Bugün olmazsa yarın. Fatih öyle emekli olup Seferihisar'da kalabilecek mi? Bence zor...