Pandemi ile mücadele eden doktor anne ve babasını 7 aydır görmüyor

"Virüsün bana bulaşması ihtimali onları endişe içinde bırakıyordu. Ama tabii ki içimde yaşadığım korkuyu aileme yansıtmamaya çalıştım. Çok fazla başarılı olduğum söylenemez; ama en azından onların benim yanıma gelmesini engelledim. Birlikte olmamamızı, sosyal mesafemizi korumamızı sağladım. Yoksa hakikaten çok fazla tedirginlerdi ve beni görmek istiyorlardı. Ama bunun önüne bir şekilde geçebildim. Yaklaşık 7 aydır virüsten ötürü ailemle görüşemiyorum. Çünkü hem yaşları ileri hem de şeker gibi kronik rahatsızlıkları var. Bu da onları daha riskli hale getiriyor. Böyle bir durumda da zaten ben riskin içerisindeyim. Bir de ailemi ekstra bir riskin içerisine atmak istemedim."