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HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan AİHM'e tepki

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM’i kendisi gibi siyasi tutukluların başvurularını geç değerlendirdiğini öne sürerek tepki gösterdi.

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HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Financial Times'ın sorularını yanıtladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Demirtaş, AİHM’i kendisi gibi siyasi tutukluların başvurularını geç değerlendirdiğini ifade etti.

Kayyum eleştirisi

HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını eleştiren Demirtaş, "Türkiye’de demokrasinin kırıntısının bile kalmadığını gösterdiğini söyledi. HDP’nin eski eş genel başkanı, “AİHM’in karar alması uzun sürüyor ve nihayetinde bir insan hakları ihlali olduğuna hükmetseler bile, bu somut bir sonuca yol açmıyor” ifadelerini kullandı.

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