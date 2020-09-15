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Gaziantep'te engelli değneğinde 19 gramlık uyuşturucu gerçeği

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te minibüste yolculuk yapan engelli C.G.'nin koltuk değneğine saklanmış 19 gram eroin ele geçirdi. C.G. ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

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İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri C.G., M.B.ve B.C.'nin Gaziantep'ten uyuşturucu alarak ilçeye yolcu minibüsü ile dönecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüphelilerin bulunduğu minibüsü durdurdu.

Ekiplerin, C.G., M.B. ve B.C.'nin üstünde yaptığı aramada suç unsuruna rastlanmadı. Polis, engelli olan C.G.'ye ait koltuk değneğinde yaptığı aramada ise yaklaşık 19 gram eroin ele geçirdi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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