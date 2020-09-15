Antalya'da sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın koronavirüs pozitif çıktı
ANTALYA'da kızı ile birlikte Konyaaltı Sahili'ne gelen kadın, bir süre sonra 'ölmek istemiyorum' diye ağlamaya başladı. Yapılan kontrolde kadının Covid-19 pozitif olduğu ve evde izole olması gerektiği anlaşıldı.
Antalya'da oturan Dilek Muratoğlu 5 yaşındaki kızı ile Konyaaltı Sahili'ne geldi. Kızı denize girerken plajda oturan Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum" diye bağırdı. Çevresinde denize girenlerin "Sıkıntın nedir" sorusuna koronavirüs olduğunu ve ölmek istemediğini belirtti.
Sahilde güneşlenenler kadının zaman zaman yere tükürmesinden de rahatsızlık hissedip yakınından uzaklaştı. Sahildekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis çağrıldı, cankurtarana bilgi verdi.
Etrafında güvenli alan oluşturuldu
Cankurtaranlar iple kadın ile kızının çevresinde 3 metre boşluk kalacak şekilde güvenli alan oluşturdu. Olay yerine gelen polisin gerçekleştirdiği kimlik kontrolünde kadının evinde izole halde kalması gerektiği belirlendi.
"Güzel günler görmek istiyorum"
Kızı yanında zaman zaman ağlayan kadın gözyaşı dökerek, çocuğuna sarıldı. Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum. Güzel günler görmek istiyorum" diye ağladı. Sahildeki tatilcilerden bazıları plajdan uzaklaşırken bazıları da aldırış etmeden güneşlenip, yüzmeye devam etti.