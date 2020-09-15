Antalya'da sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın koronavirüs pozitif çıktı

Antalya'da oturan Dilek Muratoğlu 5 yaşındaki kızı ile Konyaaltı Sahili'ne geldi. Kızı denize girerken plajda oturan Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum" diye bağırdı. Çevresinde denize girenlerin "Sıkıntın nedir" sorusuna koronavirüs olduğunu ve ölmek istemediğini belirtti.