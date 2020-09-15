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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İBB hakkında suç duyurusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Hıdiv Kasrı’nda yürüttüğü kazı çalışmalarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Beykoz’daki Hıdiv Kasrı’nın altındaki mahzeni ortaya çıkartmak için başlattığı kazı çalışmasından önce Koruma Bölge Kurulu’ndan izin almadığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yaptıkları incelemenin ardından çalışmaları durdurduğu öğrenilmişti.

Bakanlık yetkilileri, çalışmaların tarihi binanın karakterini olumsuz etkilediğini ve yapıyı statik açıdan yıpratmış olabileceğini değerlendirmişti.

'Çalışmaların hemen durdurulması' talebi

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün yazışmalarına göre, kurul 3 Eylül’de İBB’ye gönderdiği yazıda, Hıdiv Kasrı’ndaki çalışmaların hemen durdurulmasını, yapılan uygulamalarla ilgili bilgi ve belgelerin kendilerine gönderilmesini talep etti.

Projeye uygun hale getirilmesi kararı

Ancak uyarıya rağmen 8 Eylül’de çalışmaların devam ettiği tespit edildi. Kurul 10 Eylül’de, suç duyurusunda bulunulmasına ve uygulamaların onaylı projeye uygun hale getirilmesine karar verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkilileri, dün Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, Hıdiv Kasrı’ndaki çalışmalarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Bakanlık yetkilileri, Koruma Bölge Kurulu’nun ve uzmanların yaptıkları tespitlerin bulunduğu dosyayı da savcılığa teslim etti.

Kazı çalışmalarında çıkartılan toprak ve molozlar, Hidiv Kasrı’nın tuvalet olarak kullanılan bölümünde depolandı.

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