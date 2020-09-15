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Yeni koronavirüs tedbirler açıklandı! İki ilde sigara içmek yasaklandı

Koronavirüs önlemleri kapsamında iki ilde kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde ve Kastamonu'da sigara yasağından muaf tek grup var...

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Ordu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı ilçelerde sigara içilmesi yasaklandı. Kastamonu'da da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halkın yoğun bulunduğu meydan, park ve duraklarda sigara içilmesi yasaklandı.

Ordu'da Fatsa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: “Fatsa’da vatandaşlarımızın yoğun olduğu Sahil Caddesi (Atatürk Parkı, İskele de dahil olarak Fatsa İskelesi ile Çekek Yeri Arası), Plevne Caddesi, Reşadiye Caddesi (Fatsa Askerlik Şubesi ile Yeni Kumru Caddesi’nin Kesiştiği Yol Arası), Pazar Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Eski Hal Sokak (Trafiğe Kapalı Alan), Meydan Sokak (Cumhuriyet Meydanı ile Kavlan Ağacı Arası), Ahmet Cevat Güvenkaya Caddesi (Dereüstü Caddesi), Hacı Hulusi Baba Caddesi, Yeni Kumru Caddesi ( Cumhuriyet Meydanı ile Beyaz Fırın Arası), İnönü Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, ATM önleri, Bolaman Mahallesi, Yalıköy Mahallesi ve ilçemiz merkezinde kurulan Pazar yerlerinde Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içmek yasaklanmıştır.”

Kastamonu'da pazarcılar hariç sigara yasak

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Avni Çakır başkanlığında koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandığı bildirildi. Açıklamada, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmenin yasaklandığı belirterek şöyle denildi:

"Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerler (banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb.) ile semt pazarlarında pazarcı esnafı ve ürün satışı yapan köylüler haricinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

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