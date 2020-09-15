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Mehmet Ekici bombası! Süper Lig'e dönüyor

Demirören Haber Ajansı

Yukatel Denizlispor, yeni sezon öncesi Fenerbahçe ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Mehmet Ekici ile temasa geçtiği vurgulandı.

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SÜPER Lig'e 5-1'lik Göztepe yenilğisiyle başlayan Yukatel Denizlispor gözünü transferlere çevirdi. İlk haftada oynadığı futbolla umut vermeyen yeşil-siyahlılarda teknik direktör Robert Prosinecki'nin yönetimden takviye talep ettiği ifade edildi.

Yeşil-siyahlılar yeni sezon öncesi Fenerbahçe ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Mehmet Ekici ile temasa geçtiği vurgulandı. Şu an boşta olan deneyimli orta saha oyuncusuna teklifin iletildiği ve Mehmet'ten cevap beklendiği dile getirildi. 

Fabiano Leinsmann'la anlaşma tamam
Türkiye'de Trabzonspor'da oynayıp 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 8 maçta sarı-lacivertli formayı terletti. Mehmet Ekici için imkanlarını zorlayan Ege ekibinin son olarak Portekiz'in Boavista ekibinde oynayan defans oyuncusu Fabiano Leinsmann'la da anlaşma sağladığı ifade edildi.

Brezilyalı futbolcunun Denizli'ye geldiği ve son görüşmelerin yapıldığı kaydedildi. Defansın sağında ve ortasında da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Portekiz Ligi'nde 28 müsabakaya çıktı. 

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