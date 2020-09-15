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Burdur'da babasını kanlar içinde dükkanda buldu bu notu bırakmış

Demirören Haber Ajansı

BURDUR'da baba H.Ü., kapısını kitlediği iş yerinde bıçakla kendisini keserek intihar girişiminde bulundu. Oğlu pencereyi kırıp dükkana girdiğinde babasını kanlar içinde gördü. Ağır yaralanan adamın masanın üzerine bıraktığı notta ise 'Malzemeleri satın, hepiniz hakkınızı helal edin' yazdığı aktarıldı.

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Burdur İstasyon Caddesi'nde oyun salonu çalıştıran H.Ü., bu sabah oğluyla birlikte iş yerine geldi. Oğlu bir ara dışarı çıktığında H.Ü., iddiaya göre kapıyı içeriden kilitledi. Durumu fark eden oğlu iş yerinin camını kırıp içeri girdiğinde, babasını kan içinde buldu.

Ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.Ü., çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan H.Ü.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

"Malzemeleri satın, hepiniz hakkınızı helal edin"

Polis ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada, masanın üzerinde, 'Malzemeleri satın, hepiniz hakkınızı helal edin' yazılı not buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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