Sezin Bozacı Kırmızı Oda Aynur kimdir, kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı oyuncu Sezin Bozacı hayatı ile merak konusu oldu. Kırmızı Oda dizisinde Aynur karakterine hayat veren Sezin Bozacı 42 yaşında ve aslen İstanbullu. Peki Sezin Bozacı hangi dizilerde rol aldı?

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Kırmızı Oda farklı konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile hem sosyal medyanın hem de seyircinin gündeminde. Kırmızı Oda oyuncularından biri olan Sezin Bozacı hayatı ile merak konusu oldu. Kırmızı Oda dizisinde Aynur karakterine hayat veren Sezin Bozacı hangi dizilerde rol aldı, evli mi?

Kırmızı Oda dizisi konusu nedir: Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

Sezin Bozacı kimdir: Sezin Bozacı, 5 Aralık 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İ.T.Ü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2008 yılında Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Kameralar karşısın ilk kez 2012 yılında yayınlanan Oyuncu adlı sinema filmi ile geçmiştir.

Şeref Meselesi, Şimdiki Zaman, Babam ve Ailesi dizileri ile Şimdiki Zaman, Oyuncu, Anons gibi sinema filmlerinde rol alan Sezin Bozacı, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Üftade karakterine hayat vermektedir. Sezin Bozacı 1.62 metre boyunda, 51 kilo ve Yay burcudur.

Sezin Bozacı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Aşk Ağlatır (Üftade) (TV Dizisi)

2018 – Bartu Ben (Şermin) (TV Dizisi)

2017 – Anons (Hemşire) (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Zarife Hoca) (Sinema Filmi)

2016 – Babam ve Ailesi (Emine) (TV Dizisi)

2015 – Rüzgarda Salınan Nilüfer (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2014 – Şeref Meselesi (Neriman) (TV Dizisi)

2013 – Şimdiki Zaman (Müşteri) (Sinema Filmi)

2012 – Oyuncu (Sinema Filmi)