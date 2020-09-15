Flaş iddiayı Bloomberg duyurdu! UMH Başbakanı Sarrac istifa edecek

Bloomberg'in son dakika geçtiği habere göre, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz el-Sarrac'ın istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi.

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Amerikan Bloomberg haber sitesinde yer alan habere göre Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac görevinden istifa etmeye hazırlanıyor.

Serrac’a yakın olduğu belirtilen yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, Serrac’ın yakında istifasını açıklamayı planladığı ve gelecek ay Cenevre’de düzenlenecek müzakereler boyunca görevine devam edeceği ifade edildi.

Haftasonuna kadar istifasını duyuracak

Serrac ve yardımcılarının konuyu Libyalı ve uluslararası ortaklarıyla görüştüğünü ileri sürülen haberde, Serrac'ın istifasını hafta sonuna kadar duyurmasının beklendiği belirtildi.

'Başkanlık konseyi ve seçim yapılması' talebi

Habere göre, müzakerelerde Libya’daki taraflardan yönetimlerin birleşmesini sağlayacak yeni bir başkanlık konseyi ve seçim yapılması konularında anlaşmaları talep edilecek.