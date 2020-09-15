Antalya'da karantinadaki kadın plajda 'ölmek istemiyorum' deyip etrafa tükürdü
Ev karantinasını delip sahile giden kadın, ‘hastayım, ölmek istemiyorum’ diye bağırınca ortalık karıştı. Eşyalarını etrafa saçan kadının çevresine şerit çekilip kimse yaklaştırılmadı. Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.
ANTALYA'da koronavirüslü kadın karantinada olması gerekirken çocuğuyla birlikte Konyaaltı Sahili'ne gidip, "Hastayım, ölmek istemiyorum" diyerek etrafa tükürmeye başlayınca ortalık bir anda karıştı.
Polis tarafından etrafına şerit çekilip kontrol altına alınan kadının Covid-19’dan dolayı evde izolasyon kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Kadın ve çocuğu sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.
Eşyalarını etrafa saçtı
Polisi ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde 10.30 sıralarında meydana geldi. Çocuğuyla birlikte sahile gelen Dilek M. (31), yanındaki bavulda bulunan eşyaları etrafa saçmaya başladı.
Sahilde etrafa tükürdü
Bu sırada, ‘hastayım, ölmek istemiyorum’ diye bağıran Dilek B., iddiaya göre sahilde etrafa tükürmeye başladı. Sahilde kısa süreli panik oluşurken durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.