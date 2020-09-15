BIST 1.116
DOLAR 7,49
EURO 8,90
ALTIN 474,21
HABER /  DÜNYA

AP'de konuşan Borrell'den Türkiye açıklaması: Geçmişteki imparatorluklar geri geliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye ile zıtlaşarak çözüm bulamayız" dedi.

Abone ol

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu dış ilişkiler konularındaki Genel Kurul toplantısında milletvekillerine hitaben konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, eski imparatorlukların geri gelmeye başladığını belirterek, "Bunlardan üçü Rusya, Çin ve Türkiye. Bunlar küresel ve bölgesel yaklaşımlarla gelen eskinin büyük imparatorlukları. Bu durum bizim için yeni bir ortam sunuyor. Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm bulunamayacağı açık. Bunu istemiyoruz. Türkiye AB'nin önemli bir komşusu'" diye konuştu.

Borrell, Oruç Reis gemisinin Antalya limanına gitmesini "doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirerek, "Bu da bize diyalog için daha fazla adım atılabileceğine yönelik umut vadediyor. Bunu askeri yöntemlerle değil, diyalog ve müzakere ile çözeceğiz." dedi.

AB'nin 21 Eylül'deki Dış İlişkiler Konseyi toplantısında ve 24 Eylül'deki AB Konseyi toplantısında Doğu Akdeniz konusunun ele alınacağını hatırlatan Borrell, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile dayanışma içinde olduğunu, bu toplantılarda Türkiye ile ilerleme olmaması halinde birçok seçeneğin masada olacağını söyledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Flaş iddiayı Bloomberg duyurdu! UMH Başbakanı Sarrac istifa edecek
Yeni koronavirüs tedbirler açıklandı! İki ilde sigara içmek yasaklandı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile görüşmeye hazırız
Trump'ın Yahudi damadı İsrail'e yanaşan Bahreyn Kralı'na Tevrat hediye etti
Dolar/TL yeniden rekor seviyelere yaklaştı! Dolar kurunda son durum
İslama kin kusan Mehtap B. adlı kadın tutuklandı son pişmanlık fayda etmedi
ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da 20 yıllık PTT memurundan vurgun! 3 milyon TL ile kayboldu
Milyonlarca memuru ilgilendiren kritik toplantı Bakan Selçuk açıklama yapacak
Tülin Özen kimdir yaşı kaç Tülin Özen evli mi eşi kimdir?
Burdur'da babasını kanlar içinde dükkanda buldu bu notu bırakmış
Çin, bazı ABD ürünlerine gümrük vergisi muafiyetini bir yıl daha uzatıyor
Kırmızı Oda dizisi kimin kitabından uyarlama kitabın adı yazarı kimdir?
Yorumlar