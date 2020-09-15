AP'de konuşan Borrell'den Türkiye açıklaması: Geçmişteki imparatorluklar geri geliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye ile zıtlaşarak çözüm bulamayız" dedi.

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Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu dış ilişkiler konularındaki Genel Kurul toplantısında milletvekillerine hitaben konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, eski imparatorlukların geri gelmeye başladığını belirterek, "Bunlardan üçü Rusya, Çin ve Türkiye. Bunlar küresel ve bölgesel yaklaşımlarla gelen eskinin büyük imparatorlukları. Bu durum bizim için yeni bir ortam sunuyor. Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm bulunamayacağı açık. Bunu istemiyoruz. Türkiye AB'nin önemli bir komşusu'" diye konuştu.

Borrell, Oruç Reis gemisinin Antalya limanına gitmesini "doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirerek, "Bu da bize diyalog için daha fazla adım atılabileceğine yönelik umut vadediyor. Bunu askeri yöntemlerle değil, diyalog ve müzakere ile çözeceğiz." dedi.

AB'nin 21 Eylül'deki Dış İlişkiler Konseyi toplantısında ve 24 Eylül'deki AB Konseyi toplantısında Doğu Akdeniz konusunun ele alınacağını hatırlatan Borrell, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile dayanışma içinde olduğunu, bu toplantılarda Türkiye ile ilerleme olmaması halinde birçok seçeneğin masada olacağını söyledi.