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'Kul hakkına neden gireyim?' deyip Bolu'da takdirleri topladı

İhlas Haber Ajansı

BOLU'da Fazlı Yıldırım, eşi ve annesi koronavirüse yakalandı. Zor süreci geride bırakan ailenin kapıya astığı 'Karantinadayız, tel örgüden içeriye girmek yasak' duyarlılığı takdir toplarken kuralları hiçe sayıp sokağa çıkanlara örnek olacak nitelikte...

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Yeniçağa ilçesi Hamzabey köyü Karabeyler mahallesinde yaşayan Fazlı Yıldırım, eşi ve annesi koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. Yıldırım ailesine yapılan testte 3’ünün de koronavirüse yakalandıkları tespit edildi.

Hastanede tedavi altına alınan aile, sağlık durumlarının iyiye gitmesi üzerine tedavilerine evde devam edilmesi için taburcu edildi.
Hastaneden taburcu edildikten sonra 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalan Yıldırım ailesi, sağlıklarına kavuştu.

Virüsü yenen Fazlı Yıldırım, karantinada kaldıkları süre boyunca duyarlılık göstererek evinin bahçe kapısına “Karantinadayız, tel örgüden içeriye girmek yasak” şeklinde uyarı yazısı yazdı.

"Kul hakkına neden gireyim?"

Kapısına uyarı yazısı yazan Fazlı Yıldırım, “Zor bir süreç. Allah kimsenin başına vermesin. Biz ayakta atlattık ama yaşlı annem sıkıntı çekti. Bazı insanlar bunu saklıyor. Gerek yok. Toplumun içinde geziyor nihayetinde. Bana bulaşıyorsa, başka vatandaşa da bulaşacak. Onun için kendimi sorumlu hissettim. Başkasına neden bulaşsın ki. Kul hakkına neden gireyim? Gelen kişi kapıdan dönsün. Yoksa kapıyı tutacak. Habersiz olduğu için kapı kolundan tutacak. Onun için vebale girmiş olacağız” dedi.

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