Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu görüştü ittifak açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaretinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, "İttifak diye bir konu gündeme gelmedi. Bu ziyaret hayırlı olsun ziyaretiydi" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrasında iki lider açıklamalarda bulundu.

Atatürk tartışması

Kılıçdaroğlu, burada gazetecilerin Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri sonrasına başlayan 'Atatürk' tartışmasına ilişkin soruna yanıt verdi. "Dün bu konuda gerekli açıklama yapıldı. Benim merak ettiğim konu şu Türkiye'de milyonlaca insan çöp konteynerlerinden geçinirken özellikle belli bir medya grubunun bunu çok öne çıkarmasını anlamış değilim" diyen Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin ortak değeridir" değerlendirmesinde bulundu.

CHP lideri Deva Parti ile gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin de, "İttifak diye bir konu gündeme gelmedi. Bu ziyaret hayırlı olsun ziyaretiydi" dedi.

Davutoğlu: "Bu ziyaretler ümit ederiz Türk siyasetinde yeni bir çizgi açar"

Davutoğlu da görüşmeye ilişkin, "Bu ziyaretler ümit ederiz Türk siyasetinde yeni bir çizgi açar. İttifak meselesi ise gündemimizde hiç olmadı. Ümit ederiz ki Türk siyasetinde kutuplaştırıcı ittifak ilişkilerinden çok herkesin herkesle konuşabildiği bir ortam sağlar, bu ziyaretlerin önünü açacağı görüşündeyim" sözlerini kaydetti.

Davutoğlu, "Bundan sonra da ülkemizin şartları gerektirdiği her anda istişarelere devam etme kararlılığı içindeyiz" dedi.

Davutoğlu'ndan hem destek hem eleştiri

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'daki politikası doğrudur." diyen Davutoğlu, "Bir gün Oruç Reis'i kızağa çekip ertesi gün Sakız Adası'nda navtex ilan etmek, bunlar birbiriyle tutarsız taktik adımlardır." sözleriyle hükümeti eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

Kılıçdaroğlu ise Türkiye'nin dış politikada yalnız kaldığını savunarak, En haklı davamızda Amerikayı AB'yi Mısır'ı karşımıza aldık. Niçin?" diye sordu.

"Yunanistan neden sevinçli, Oruç Reis onların isteği üzerine çekildi de onun için." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk adımı attınız diyorlar, ondan sonra masaya oturacağız diyorlar. Hangi kahramanlık ya? Türkiye kendi çıkarlarını, Kıbrıs'ın çıkarlarını, Doğu Akdeniz'in çıkarlarını savunmak zorundadır."