Tekirdağ'da elektrik ustasının mizah şovu tebessüm ettirdi

TEKİRDAĞ'da elektrik ustasının, kendi düğün aracının arkasına '10 yıldır elektrikçiyim böyle çarpılma görmedim' yazdığını görenler tebessüm etti.

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Kapaklı ilçesinde Cansu Kılınç ile dünya evine giren elektrik ustası Murat Güvenç, düğün arabasının arkasına ilginç ve bir o kadar da gülümseten bir yazı yazdırdı.

Arabanın arkasına ‘’10 yıldır elektrikçiyim böyle çarpılma görmedim’’ yazdıran Güvenç, yazdığı bu yazı ile hem aşkını anlattı hem de yazıyı okuyanların yüzünü gülümsetti.