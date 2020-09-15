Pınar Gültekin'in otopsi raporu vahşeti ortaya çıkardı! Sevgilisi varilde yakmıştı
MUĞLA'da evli ve çocuklu Cemal Metin Avcı tarafından varile konup yakılarak öldürülen ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme... Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı... Kan donduran detaylar ortaya çıktı....
Muğla'nın Ula ilçesinde Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen ve cesedi yakılarak varille bir ormanlık alana atılan Pınar Gültekin'in Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Rapordaki detaylar kan dondurdu. Cemal Metin Avcı, geçen hafta çocuğunun annesinden 5 milyon lira tazminatla boşanmıştı.
Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldü.
Avcı tarafından dövülen Gültekin'in, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Yakalanan Avcı, vahşi cinayeti itiraf etmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan otopsi raporunda kan donduran detaylar yer aldı.