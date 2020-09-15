Pınar Gültekin'in otopsi raporu vahşeti ortaya çıkardı! Sevgilisi varilde yakmıştı

Muğla'nın Ula ilçesinde Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen ve cesedi yakılarak varille bir ormanlık alana atılan Pınar Gültekin'in Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Rapordaki detaylar kan dondurdu. Cemal Metin Avcı, geçen hafta çocuğunun annesinden 5 milyon lira tazminatla boşanmıştı.