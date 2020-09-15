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HABER /  SAĞLIK

Almanya'dan aşı ile ilgili dikkat çeken açıklama

ALMANYA'da aşı çalışmalarının düzenleyici otoritesi Paul Ehrlich Institute, Covid 19 aşısı ile ilgili ilk onayların 2020 sonunda veya 2021'in başlarında gelebileceğini açıkladı.

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Paul Ehrlich Ensitüsü'nün direktörü Klaus Cichutek, geliştirdikleri aşının 1. aşama ve 2. aşama klinik deneylerine corona virüse karşı etkin bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu açıklayarak aşı ile ilgli ilk onayların 2020 sonunda ya da 2021'in başında gelebileceğini açıkladı. 

Bununla birlikte Klaus Cichutek, aşının değerlendirilirken tüm prsedörlerin normal süreçte işleyecini ve diğer aşılardan daha az kapsamlı incelenmeyeceğini bildirdi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise “Güvenli ve etkili bir aşı olmasını istiyoruz, dünyadaki ilk aşıyı geliştirmemiz gerekli değil. Aşının onaylandıktan birkaç gün ya da hafta sonra dağıtılabileceğini umuyoruz” dedi.

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