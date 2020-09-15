Bakan Pekcan: Hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağız

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan "2021'de dış pazarlarımızdaki koşulların iyiye gitmesiyle en etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz" dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan 2021 yılı ile birlikte dış pazarlardaki koşulların iyiye gitmesiyle birlikte etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında Türkiye'nin yer alacağını söyledi.

Pekcan "Önümüzdeki dönemde, küresel emtia ve finansal piyasalardaki dengelenmeyle altın ticaretimizin daha makul bir trende girmesini öngörüyoruz" dedi.