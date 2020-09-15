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İstanbul'da metrolarda yeni dönem başladı! Ek ücret ödemeden binecekler

İBB iştiraki Metro İstanbul, şehirde hareketliliği artıracak bir yenilik başlattı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, trafikteki araç sayısını azaltmak ve trafikte geçen saatlerin olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla araçlarda bisiklet kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. İstasyonlara bisikletlere yönelik yönlendirme işaretleri asıldı.

İstanbulluların bisiklet kullanımını arttırması beklenen uygulama ile hem daha hızlı ve sürdürülebilir ulaşım imkânı sunulacak. Hem de karbon salınımı azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçilecek.


Ek ücret ödemeden seyahat edecekler
İstanbullular, 16 Eylül tarihinden itibaren katlanabilir bisikletleriyle gün boyunca, katlanamayan bisikletle ise 07:00-09:00 ve 17:00-20:00 saatleri dışında trenlerin son vagonunda ek ücret ödemeden seyahat edebilecek. Düzenlemeyle, kent içi ulaşımda intermodal bir yaklaşım ile bisiklet kullanımını artırarak sürdürülebilir kentsel hareketliliğinin desteklenmesi amaçlanıyor. Uygulama ayrıca, daha sağlıklı ve sıfır emisyonlu bir yaşama özendirmek hedefini taşıyor.

Diğer yolcularda düşünüldü
Günde 2 milyondan fazla yolcu taşıyan Metro İstanbul, yolcularına daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunmak için sadece bisikletli yolcularını değil, diğer yolcularını da düşünerek kurallar belirledi. Bisikletli yolculara getirilen kurallar sayesinde, diğer yolcular da olumsuz etkilenmeden güvenli bir şekilde seyahat edebilecek.

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