Antalya'da bakıma alınan Oruç Reis ilgi odağı oldu

Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, aylık ikmal ve bakımı için Antalya Limanı’na yanaştı. Tel örgülerin ardından görülen Oruç Reis, büyük ilgi görüyor.

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Bir aydır Doğu Akdeniz'de araştırmalarını sürdüren Oruç Reis, Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak 13 Eylül Pazar günü Antalya açıklarına demir attı.

10 Ağustos’ta araştırmalarına başlayan Oruç Reis, düzenli olarak yaptığı ikmal ve bakımı için bu sabah Antalya Limanı’na yanaşarak, bakıma alındı. Oruç Reis’in, bakımının ardından yeniden bir Navtex yayınlayıp, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

Bakanlık açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin yeni Navtex yayınlamaması hakkında, “Çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir” açıklamasında bulunulmuştu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin yeni Navtex yayınlamaması hakkında yaptığı açıklamada, “Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 10 Ağustos’ta Akdeniz Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı. Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3 bin 525 km sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir. Oruç Reis çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyetidir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir” denildi.



Açıklamada, Türkiye’nin Akdeniz’de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, Yavuz Sondaj Gemisinin ise halen Selçuklu-1 kuyusunda, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine devam ettiği hatırlatıldı.

Antalya polisinden anlamlı selam

Antalya polisi, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan ve son olarak Antalya Limanı’na demirleyen Oruç Reis gemisini selamladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı.



Antalya polisi, Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalar yaptıktan sonra ikmal ve bakım için Antalya Limanı’na demirleyen Oruç Reis gemisini etrafında turlar atıp selamladı. Bu anların görüntüsü ise klip olarak hazırlanıp İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından “Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalar yapan #oruçreisi ikmal ve bakım için geldiği Antalya Limanı'nda saygıyla selamlıyoruz” notuyla paylaşıldı. Paylaşım, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.