Pakistan Başbakanı İmran Han: Tecavüzcüler ya idam ya da hadım edilmeli

Pakistan’da geçen hafta yaşanan toplu tecavüz olayına ilişkin konuşan Başbakan İmran Han, bu tür suçlar için idam ya da kimyasal hadım cezasının uygulanması gerektiğini söyledi. Han, AB’nin cezalarına maruz kalmamak için hadımın daha iyi bir çözüm olabileceğini ifade etti.

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Bir kadın iki çocuğunun gözlerinin önünde tecavüz uğramıştı

Geçen hafta meydana gelen olayda, iki çocuğunun gözlerinin önünde silah zoruyla arabasından sürüklenen kadına tecavüz edilmişti. Olay ülkede ciddi tepkilere neden olmuştu.

Lahor kenti yakınlarındaki karayolu üzerinde yakıtı biten kadın, kendini arabaya kilitleyip yardım çağırsa da bir grup adam, arabanın camını kırıp kadını silah zoruyla araçtan çıkarıp tecavüz etmişti.

Shafqat Ali ve Abid Malhi adındaki iki kişiyi asıl şüpheli olarak gözaltına alan polis, Ali’nin DNA’sının suç mahallinde bulunan örneklerle eşleştiğini açıklamıştı.

Bir kadın iki çocuğunun gözlerinin önünde tecavüz uğramıştı

Geçen hafta meydana gelen olayda, iki çocuğunun gözlerinin önünde silah zoruyla arabasından sürüklenen kadına tecavüz edilmişti. Olay ülkede ciddi tepkilere neden olmuştu.

Lahor kenti yakınlarındaki karayolu üzerinde yakıtı biten kadın, kendini arabaya kilitleyip yardım çağırsa da bir grup adam, arabanın camını kırıp kadını silah zoruyla araçtan çıkarıp tecavüz etmişti.

Shafqat Ali ve Abid Malhi adındaki iki kişiyi asıl şüpheli olarak gözaltına alan polis, Ali’nin DNA’sının suç mahallinde bulunan örneklerle eşleştiğini açıklamıştı.