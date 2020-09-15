Meriç Aral Kırmızı Oda oyuncusu Ayşe kimdir? Meriç Aral kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı oyuncu Meriç Aral hayatı ile merak konusu oldu. 33 yaşında olan Meriç Aral aslen İatanbullu. Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan Meriç Aral Kırmızı Oda dizisinde Doktor Ayşe karakterine hayat veriyor. Peki Meriç Aral hangi dizilerde rol aldı?

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Kırmızı Oda farklı konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile hem sosyal medyanın hem de seyircinin gündeminde. Kırmızı Oda oyuncularından biri olan Meriç Aral hayatıyla araştırılmaya başladı. Kırmızı Oda'da Doktor Ayşe karakterine hayat veren Meriç Aral 33 yaşında ve İstanbullu. Peki Meriç Aral sevgilisi var mı?

Kırmızı Oda dizisi konusu nedir: Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

Meriç Aral 1988 yılı İstanbul doğumludur. Ebeveynleri gibi kendisi de hukuk fakültesi mezunudur. Lakin meslek seçimini ileri ki zamanlar da oyunculuk yönünde seçim yapmıştır. Bilgi üniversitesi hukuk bölümünü bitirdikten sonra film asistanlığı yapmıştır. Ekranlara ilk olarak Sultan dizisiyle çıkış yapan oyuncumuz Medcezir dizisi ile tanınmaya başladı.

Meriç Aral’ın Yer Aldığı Dizi ve Filmler

2020 – Kırmızı Oda (Doktor Ayşe)

2020 – Biz Böyleyiz (Beril)

2019 – Söz (Eylem)

2018 – Yanımda Kal (Zeynep)





2017 – Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Filiz)

2016 – Yüksek Sosyete (Ece)

2015 – Hesapta Aşk (Ezgi)

2014 – Unutursam Fısılda

2014 – Muska (Melis)

2013 – Medcezir (Hale)

2012 – Sultan (Diyar)