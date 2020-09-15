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Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Ferhat Tunç hakkında mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

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Ferhat Tunç hakkında 2016 yılında yaptığı paylaşımlar nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret'ten dava açılmıştı. Tunç'un duruşması İstanbul Büyükçekmece 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Almanya’da bulunan Ferhat Tunç katılmadı. Avukatı Fatma Hopikoğlu ise duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti bir önceki duruşmada Tunç'un ifadesinin alınması için Almanya'daki makamlara “adli yardımlaşma” talebinde bulunulmasını istemişti. Almanya bu talebi reddetti.

'Özgür' Almanya'dan 'ifade özgürlüğü' cevabı

Almanya'dan mahkemeye gönderilen yanıtta şöyle denildi: İfade özgürlüğü hakkının Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası'nca vazgeçilmez temel bir hak olması sebebiyle, adli yardımlaşma talebinizin yerine getirilmesinin Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi'nin 2b maddesi uyarınca Federal Almanya Cumhuriyeti'nin anayasal düzenine aykırılık teşkil edeceği belirtilmektedir."

Yakalama kararı çıkarıldı, duruşma ertelendi

İddia makamı buna karşı Tunç'un ifadesinin alınması için Türkiye'ye gelmesini beklenilmesini ve hakkında yakalama kararının çıkarılmasını istedi. Talebi kabul eden mahkeme heyeti Tunç hakkında yakalama kararı verdi. Duruşma 23 Şubat 2021 tarihine ertelendi.

Geçtiğimiz yıl Almanya'ya uçtu

Hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütü üyeliği' gibi suçlardan açılan davalarda 20 yıl hapis cezası istenen Ferhat Tunç, geçtiğimiz yılın Mart ayında Almanya’ya yerleşmişti.

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