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Halit Özgür Sarı kimdir yaşı kaç Halit Özgür Sarı hangi dizilerde rol aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı oyuncu Halit Özgür Sarı hayatı ile merak konusu oldu. 28 yaşındaki Halit Özgür Sarı aslen İstanbullu ve ilk kez Diriliş Ertuğrul dizisi ile tanındı. Peki Halit Özgür Sarı hangi dizilerde rol aldı, Halit Özgür Sarı instagram hesabı nedir?

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Kırmızı Oda farklı konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile hem sosyal medyanın hem de seyircinin gündeminde. Kırmızı Oda oyuncularından biri olan Halit Özgür Sarı hayatı ile merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul dizisi ile kamera karısına geçen Halit Özgür Sarı instagram'da 36.7 bin kişi tarafından takip ediliyor. 

Halit Özgür Sarı kimdir: 

Halit Özgür Sarı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halit Özgür Sarı, Esra Kızıldoğan İle Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimi almıştır. Kameralar karşısına ilk kez Diriliş: Ertuğrul dizisi ile geçen Halit Özgür Sarı şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Halit Özgür Sarı, 1.78 metre boyunda ve 67 kilodur.

Halit Özgür Sarı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Şampiyon (Kerem) (TV Dizisi)
2019 – Hakan: Muhafız (TV Dizisi)
2018 – Diriliş: Ertuğrul (Süleyman) (TV Dizisi)

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