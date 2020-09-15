Trabzonspor'un yeni transferi Benik Afobe İstanbul'a geldi
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Kongolu forvet Benik Afobe İstanbul'a geldi.Abone ol
Süper Lig'de yeni sezona Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan ve geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth'un takımdan ayrılma talebi nedeniyle forvet hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, İngiliz kulübü Stoke City'nin Kongolu forveti Benik Afobe'yi kadrosuna kattı.
Bordo-mavililerin satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağladığı 27 yaşındaki golcü bugün İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak Benik Afobe'nin Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor karşısında sahada olması bekleniyor.