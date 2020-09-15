BIST 1.111
DOLAR 7,49
EURO 8,87
ALTIN 470,16
HABER /  TRABZONSPOR
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Trabzonspor'un yeni transferi Benik Afobe İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Kongolu forvet Benik Afobe İstanbul'a geldi.

Abone ol

Süper Lig'de yeni sezona Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan ve geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth'un takımdan ayrılma talebi nedeniyle forvet hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, İngiliz kulübü Stoke City'nin Kongolu forveti Benik Afobe'yi kadrosuna kattı.

Bordo-mavililerin satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağladığı 27 yaşındaki golcü bugün İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak Benik Afobe'nin Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor karşısında sahada olması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Trump: Beşar Esad için suikast emri verdim Savunma Bakanı karşı çıktı
Eskişehir'de hastanede hasta bakıcı baygın haldeki hastaya dakikalarca fiziksel tacizde bulundu
Bill Gates tarih verdi! Dört adet korona aşısı bulunacak
Günün en iğrenç haberi! Kocaeli'nde engelli kadına 4 kişi tecavüz etti iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu görüştü ittifak açıklaması
Son dakika İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni 'mesai' açıklaması! Cuma günü...
ÖNCEKİ HABERLER
Gömüldükten sonra tabutu yakıldı Bartın'da yeğeni böyle seslendi
Kayserispor'da 9 isim imza attı
Halit Özgür Sarı kimdir yaşı kaç Halit Özgür Sarı hangi dizilerde rol aldı?
Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı
Antalya'da bakıma alınan Oruç Reis ilgi odağı oldu
Meriç Aral Kırmızı Oda oyuncusu Ayşe kimdir? Meriç Aral kaç yaşında?
Yorumlar