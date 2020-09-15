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Gömüldükten sonra tabutu yakıldı Bartın'da yeğeni böyle seslendi

İhlas Haber Ajansı

BARTIN'da koronavirüs bir can daha aldı götürdü. 74 yaşındaki Yusuf Güner, ziyaretçi ağırladıktan sonra hastalığa yakalandı. Hayatını kaybeden adam, özel kıyafetlerle gömüldükten sonra tabutu yakıldı. Ölen adamın yeğeni, umursamayanlara seslenerek ' Kendinizi veya sevdiklerinizi bu şekilde defnettirmek ister misiniz?' sorusunu sordu.

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Bartın’ın Kumluca beldesinde yaşayan 74 yaşındaki Yusuf Güner, İstanbul’dan gelen bir ziyaretçiyi ağırladıktan sonra koronavirüse yakalanarak, yaklaşık 4 gündür Bartın Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde tedavi altında tutuluyordu.

Koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybeden Güner’in cenazesi Kumluca beldesinde özel kıyafetli ekiplerce geniş tedbirler altında toprağa defnedildi. Defin işleminin ardından Güner’in tabutu yakılarak imha edildi.

Yakalandığı koronavirüs sonrası hayatını kaybeden Güner’in yeğeni Kumlucalı iş insanı İsmet Ertuğrul sosyal medyada yayınladığı mesajda koronavirüs salgınını umursamayanlara seslendi.

"Bu hastalığı umursamayanlara, maske takmayanlara..."

Ölen adamın yeğeni şu ifadelerin kullandı: Dayımı defnettik, mekanı Cennet olsun. Bir şey olmaz deyip ziyaretlere gidenlere, bu hastalığı umursamayanlara, maske takmayanlara, mesafe kuralına uymayanlara, hastalığını gizleyenlere söylüyorum. Kendinizi veya sevdiklerinizi bu şekilde defnettirmek ister misiniz?” ifadelerini kullandı.

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