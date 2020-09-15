Bursa Büyükşehir Belediyesinden eğitime bir katkı daha

BURSA Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Yıldırım ilçesinde hayırsever vatandaşların destekleriyle yaptırılan Yavuzselim Ortaokulunda incelemelerle bulunan Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş, başta eğitim olmak üzere park, spor tesisi ve kültürel tesis yatırımlarıyla Yıldırım'ı daha yaşanabilir yapmak istediklerini söyledi.

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BURSA’yı değerleriyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da eğitime katkı sağlayan hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle yapımı süren Yavuzselim Ortaokulu, yakın zamanda öğrenci sesleriyle hayat bulmaya hazırlanıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte okuldaki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş; derslikler, spor salonu, bahçe ve çevre düzenlemeleriyle ilgili yetkililerle istişarede bulundu. Henüz açılmasa da yakın zamanda hayat bulacak olan Yavuzselim Ortaokuluna inceleme yaptıklarını dile getiren Başkan Alinur Aktaş, Yıldırım Belediyesi ile birlikte yılların kangren olmuş sorunlarını çözmek için bölgede önemli adımlar attıklarını söyledi. Eğitimden sağlığa ve spor tesislerine kadar birçok alandaki ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Aktaş, "Yavuzselim Ortaokulu, 2200 metrekarelik alana sahip. Toplam 5 bin 100 metrekarelik okul inşaatımız var. 32 derslikli inşa edilen okulumuzda 350 kişilik konferans salonumuz, laboratuvarlarımız, jimnastik salonumuz, kütüphanemizle birlikte artık son aşamalardayız. 19 Ağustos 2019’da başlayan çalışmaları sonlandırmak üzereyiz. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle yaklaşık 10 milyonluk bir bedel harcandı" dedi.

Daha güzel bir Yıldırım hayali

Bölgede yapmayı düşündükleri değişikliklerin de olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, kamulaştırmalarla okul alanını daha da büyütmeyi ve mahallelinin istifade edeceği alanları oluşturmak adına önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Başkan Aktaş, "Hayırseverimize teşekkür ediyorum. Yıldırım belediye başkanımıza da destek ve katkıları için teşekkür ederim. İnşallah Yıldırım'ı geliştirecek park, spor tesisi, kültürel tesis anlamında başka çalışmalarımız da var. Önümüzdeki yıl altyapı ile alakalı özellikle Profesör Tezok başta olmak üzere gireceğimiz caddeler var. İnşallah el birliğiyle daha güzel Yıldırım’ı inşa etmek en büyük hayalimiz. Okulumuz bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Süreç dolayısıyla belki çocuklarımız yok ama inşallah en kısa zamanda buralar cıvıl cıvıl olur" diye konuştu.

Bölgenin çehresi değişecek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise kentsel dönüşüm ve çevre düzenlemesi gibi bölgenin çehresini değiştirecek çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Yılmaz, "Ortaokul başta olmak üzere yine Yavuzselim'in giriş ve çıkışları ile ilgili yapılan yol kavşak düzenlemeleri için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesiyle Yıldırım’da yapacağımız çalışmalar konusunda sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a pozitif yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.