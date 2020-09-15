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Afyonkarahisar'da 20 yıllık PTT memurundan vurgun! 3 milyon TL ile kayboldu

İhlas Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da PTT şubesinde görevli bir şahıs, müşterilerin imzalarını taklit ederek kredi çekmek ve gelen havale paralarını zimmetine geçirme yöntemi ile yaklaşık 3 milyon TL vurgun yaptı. Müşteriler para çekmeye gidince hesapların boş olduğunu gördü. Olay böyle ortaya çıkarken 60 kişiyi mağdur eden şahıs ortalıktan kayboldu.

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Olay, Şuhut ilçesinde geçtiğimiz hafta ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, PTT Şuhut Şubesinde yaklaşık 20 yıldır gişe memuru olarak görev yapan Cengiz K. (53) isimli şahıs, iddiaya göre, kurumda maaş alan emekli müşteriler başta olmak üzere, kurumda hesabı olan müşterilerin üzerine kredi çekip hesapları boşaltmasının yanı sıra, geçtiğimiz 11 Eylül Cuma günü gelen havaleleri de zimmetine geçirerek hafta sonu ortadan kayboldu.

Şahsın müşterilerin kredi limitlerine göre başvuruda bulunduğu ve çıkan kredi tutarlarını sahte imza ve müşterinin haberi olmadan evraklara attırdığı imzalar ile çekerek zimmetine aktardığı anlaşıldı. Cengiz K.'nın, kurumda banka hesapları olan müşterilerin ise hesaplarını aynı şekilde sahte imzalar ile boşalttığı ve üzerine aldığı iddia edildi.

Para çekmeye giden müşteriler ortaya çıkardı

Olay ise bazı müşterilerin hesaplarını kontrol etmeleri ile ortaya çıktı. Cuma günü mesai bitiminde hesaplarındaki paraları çekmek için kurumun bankamatiğine giden müşteriler hesaplarında para olmayınca kurumun müşteri hizmetlerini telefonla arayarak bilgi aldı ardından şikayetçi oldu.

Parayı zimmetine geçiren memur ortadan kayboldu

Bir müşterinin şikayetini değerlendiren kurum yetkilileri, hesapları kontrol ettiğinden ise büyük bir şokla karşılaştı. Cengiz K.’nin kredi çekme, hesapları boşaltma ve gelen havaleleri üstüne geçirme gibi yöntemlerle yaklaşık 3 milyon TL’lik vurgun yaptığı öne sürüldü. Cengiz K.’nin aynı yöntemle yaklaşık 60 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Şikayetler üzerine harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı. Ev adresinden bulunamayan Cengiz K.’nin yakalanması için polis ekipleri ise çalışma başlattı.

"Benim üstüme 15 bin TL kredi çekildi"

Üzerine haberi olmadan 15 bin TL kredi çekildiğini ve olayın emniyetten, polisten gelen telefon ile öğrendiğini kaydeden kurumun emekli müşterisi Veli Erim, büyük bir şok yaşadığını belirterek, “Ben maaşı buradan (PTT’den) alıyorum. Şuraya imza at, buraya imza at diyordu atıyorduk. Bilmedik okumadık. Burada emniyet telefon etti, çağırdı bizi gittik ifade verdik. Ben ayrıca savcılığa şikayette bulunacağım PTT hakkında. Benim üstüme 15 bin TL kredi çekildi” dedi.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor.

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