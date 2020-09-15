İstanbul Arnavutköy'de üzerine aydınlatma direği düşen çocuk öldü
İSTANBUL Arnavutköy'de ikiz kardeşi ile birlikte parkta oyun oynayan çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 10 yaşındaki Görkem Küçük hayatını kaybetti.
İSTANBUL Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 10 yaşındaki Görkem Küçük, ikiz kardeşi Güven ile birlikte parkta oyun oynarken üst kısmına güneş paneli yerleştirilen aydınlatma direği çocukların üzerine devrildi.
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Direğin altında kalan ikiz kardeşlerden Görkem Küçük başından ağır şekilde yaralandı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
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Arnavutköy Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, Beylikdüzü'ndeki başka bir hastaneye sevk edildi.
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