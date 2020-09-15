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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ve Bulgaristan başbakanları ile telefonla görüştü. Her iki liderle bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. Öte yandan Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Conte görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

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