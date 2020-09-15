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İran'dan çok sert açıklama: Trump'ın sirkinde oynadılar

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalanan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına tepki gösterdi.

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Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da düzenlenen imza törenine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bahreyn ve BAE dışişleri bakanları, bugün Trump'ın sirkinde oynadılar. Dün Arapların topraklarından bir bölümünü işgal Siyonizm, bugün de yeni bir yöntemle Basra Körfezi ülkelerini işgal ediyor. Büyük Mısır ile yapılan anlaşma da İsrail için bir açılım getirmedi. Mısır'ın bir adası kadar olan BAE ve Bahreyn de İsrail'e sadece güvensizlik armağan edecektir." 

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, bu akşam ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle imzalanmıştı.

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