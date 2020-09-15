Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı

Türkiye, Yavuz sondaj gemisi için yeni bir Navtex yayınladı ve geminin çalışma tarihini 12 Ekim'e kadar uzattı.

Abone ol

Türkiye-Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantının ardından bir Navtex ilanı daha yapıldı. Kıbrıs açıklarında çalışmalarını yürüten Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.

Yunanistan ile Doğu Akdeniz gerilimi sürerken, Türkiye yeni Navtex ilan etti. Yeni Navtex ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1156/20

AKDENİZ

1. YAVUZ, ERTUĞRUL BEY, OSMAN BEY VE ORHAN BEY İSİMLİ GEMİLER İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN SONDAJ ÇALIŞMALARI, 12 EKİ 20 SAAT 2059Z'YA KADAR UZATILMIŞTIR.

34 06.13 K - 031 45.73 D

34 06.13 K - 031 57.80 D

33 56.18 K - 031 57.80 D

33 56.18 K - 031 45.73 D

ÇALIŞMA GEMİLERİNDEN AÇIK GEÇİLMESİ.2. ÇALIŞMA SAHASINA GİRİLMEMESİ ŞİDDETLE TAVSİYE OLUNUR.

NAVTEX NEDİR?

Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için NAVTEX cihazı bulunmalıdır.