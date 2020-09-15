Sosyal medyada infial yaratan otizmli gence dayağın cezası belli oldu

İSTANBUL Avcılar'da yüzde 76 engelli raporu bulunan otizmli Taha Alper'i darp ettiği iddiasıyla hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istenen Okan Metin'e 10 ay hapis cezası verildi. Bu ceza hafifletici nedenler göz önüne alınarak 6 aya indirildi. Mahkeme, sanığın tutuklanmasına gerek olmadığına karar verdi. Anne Zeliha Yıldırım, karara tepki göstererek haksızlık ile karşı karşıya olduklarını ancak seslerini duyuramadıklarını belirtti.

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İSTANBUL Avcılar Cihangir Mahallesi'nde 8 Mart günü meydana gelen olayda; Okan Metin, yüzde 76 engelli raporu bulunan Taha Alper'i dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ardından sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Dayak ardından çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası tepkiler büyüyünce Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ikinci kez gözaltına alınan Okan Metin, 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama' suçundan tutuklandı.

Hakkında 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Metin'in avukatı, davanın açıldığı Küçükçekmece 1'inci Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak tahliye kararı verilmesini isteyerek itirazda bulundu. Mahkemenin isteği üzerine Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilen otizmli genç için 'beden ve ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda' raporu verildi. Mahkeme, bu rapor üzerine sanık Okan Metin hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve iki gün ikametine yakın karakola imza vermesi koşuluyla 23 Mart günü tahliye kararı verdi.

Ailenin avukatı Bakırköy nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine tahliye kararı ve adli tıp raporuna itirazda bulundu. Otizmli Taha Alper'in annesi Zeliha Yıldırım, bu karara itiraz ederken, 19 yaşındaki çocuğunun henüz okuma-yazma bilmediğini motor kaslarının gelişmediğini, dikkat eksikliği, zeka geriliği sorunları nedeniyle İstanbul Üniversitesinden yüzde 76 ağır engelli raporu bulunduğunu hatırlatmıştı.

Dava başladı

Otizmli çocuğu dövdüğü gerekçesi ile tutuklanan ancak itiraz üzerine tutuksuz yargılanmasına karar verilen Okan Metin'in 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemi ile yargılanmasına bugün Küçükçekmece 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı.

Pandemi nedeniyle az sayıda izleyicinin alındığı duruşmada sanık ve kız arkadaşı, otistik gencin sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdü. Yaklaşık 2 saat süren duruşma sonunda sanığa darp suçundan 10 ay hapis cezası verilirken bu ceza da hafifletici nedenler göz önüne alınarak 6 aya indirildi. Sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tutuklanmasına gerek olmadığı kaydedildi.

Anne karar sonrası gözyaşlarını tutamadı

Otistik gencin annesi duruşma sonunda avukatı ile yaptığı açıklamada karara itiraz edeceklerini bildirdi. Anne Zeliha Yıldırım, haksızlık ile karşı karşıya olduklarını seslerini duyuramadıklarını belirterek gözyaşlarını tutamadı.