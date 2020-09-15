Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli belli oldu!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olduğunu borsaya bildirdi.

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Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olduğunu borsaya bildirdi. Sarı-lacivertliler, bu transfer karşılığında 2,5 milyon eurosu bonus olmak üzere 20 milyon euro alacak. Öte yandan sonraki satıştan da yüzde 5 pay Fenerbahçe'nin olacak.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

"Transfer bedeline ek, sportif sonuçlara bağlı olarak, azami net 2.5 milyon euro bonus bedeli ödenecektir."

Öte yandan, Fenerbahçe, Lazio’nun Vedat’ı başka bir kulübe satması halinde bonservis bedelinden %5 pay alacak.