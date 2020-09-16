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İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 10 noktanın vurulduğunu açıkladı

İSRAİL ordusu, aralarında patlayıcı ve savaş malzemeleri üretilen bir imalathane ve füze denemelerinin yapıldığı bir karargahın da bulunduğu Hamas'a ait 10 noktanın savaş uçaklarıyla vurduğunu duyurdu.

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Saldırının, dün Gazze'den İsrail'e atılan roket nedeniyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, sabaha karşı Hamas'a ait noktaların vurulduğu sırada Gazze'den İsrail'e 13 roket atıldığını, bunlardan 8'inin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

İsrail savaş uçakları bombaladı

Görgü tanıkları ise İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzey ve güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktaları vurduğunu ifade etti. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

İsrail'e atılan roketler

Öte yandan, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi.

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Saray'da İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının imzalandığı dakikalarda abluka altındaki Gazze Şeridi'den İsrail tarafına roket atılması sonucu 2 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan 'ilişkilerin normalleştirilmesine' yönelik söz konusu anlaşmalar dün Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

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