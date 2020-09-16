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Bursa'da 19 yaşında enişte katili oldu

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da miras kavgasında 19 yaşındaki şahıs dehşet saçtı. Tartıştığı 78 yaşındaki eniştesini başından vuran S.Ö., etrafa açtığı ateşle de 3 kişiyi yaraladı. Enişte olay yerinde ölürken katil zanlısı olay yerinden kaçtı.

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Olay, merkez Gürsu ilçesi İğdir Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, eniştesi ile miras davası yüzünden alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen S.Ö, eniştesi Ekrem Çalım(78) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle S.Ö.(19) yanında bulundurduğu silahla Ekrem Çalım’ı başından vurdu. Saldırı sırasında köy kahvesinde bulunan Y.Ç., M.T. ve C.T. S.Ö’nün rastgele ateş açması sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastahanelere kaldırıldı.

Yaralanan üç kişinin köy kıraathanesinde müşteri olarak oturduğu öğrenildi. Saldırının asıl hedefi olan enişte E.Ç ise olay yerinde hayatını kaybetti. S.Ö., ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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