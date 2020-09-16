Vedat Muriqi'den Fenerbahçelilere duygusal veda

Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi "Fenerbahçeliler haklarını helal etsinler. Benim de az bir emeğim geçtiyse de helal olsun" dedi.

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Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, imzayı attıktan sonra kişisel işleri nedeniyle Türkiye'ye döndü.

Havaalanında beinsports'a açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi "Beni orada çok güzel karşıladılar. Mutluyum. İnşallah orada daha iyi işler yapacağım. Birkaç prosedürden dolayı geri döndük. Sıkıntımız yok. Bir-iki gün sonra tekrar topluca gideceğiz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Aslında uğurlara çok fazla güvenmem ama 94 numaralı forma tutturdu. Ben de devam edeyim dedim. Bu uğur mu bilmiyorum ama güzel gittiği için devam ettim.

''Fenerbahçeliler haklarını helal etsinler''

İgli Tare (Lazio Sportif Direktörü) zaten Arnavut. Aynı dili konuşuyoruz. O beni çok istedi. Uğraştı, sabır gösterdi. O da kendince mutlu sona ulaştı. İnşallah onu mahcup etmeyeceğim. Fenerbahçeliler haklarını helal etsinler. Benim de az bir emeğim geçtiyse de helal olsun" ifadelerini kullandı.