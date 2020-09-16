Japonya’da yeni başbakan belli oldu! Olağanüstü oturumda Suga Yoşihide seçildi

JAPONYA’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Suga Yoşihide, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

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Japonya Parlamentosu, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle başbakanlık görevinden istifa eden Shinzo Abe'nin yerine, Yoshihide Suga'nın geçmesine onay verdi.

Resmen göreve başladı

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin başkanlığına Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga seçilmişti. Başbakanlığa da aday gösterilen Suga, Japon Meclisi'nin onaylamasıyla resmen göreve başlamış oldu.

Ülke tarihinin en uzun başbakanlık görevini yürüten isim

Shinzo Abe, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kovid-19 pandemisi döneminde istifa etmek zorunda kaldığı için özür dileyen Abe, "Yeni lider atanana kadar Başbakan olarak görevimi tam yapacağım" ifadelerini kullandı. Abe, bu hafta başında ülke tarihinin en uzun başbakanlık görevini yürüten isim olarak tarihe geçmişti.