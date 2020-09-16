Muş ve 2 ilçesinde PKK operasyonu 9 şüpheli yakalandı

MUŞ merkez ile Varto ve Bulanık ilçelerinde terör örgütü ve iş birlikçilerine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

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PKK terör örgütü ve iş birlikçilerinin eylemlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam ediliyor.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

9 şüpheli yakalandı

İl merkezi ile Varto ve Bulanık'da gerçekleştirilen operasyonda, "silahlı terör örgütü PKK/KCK adına suç işlemek ve bilerek isteyerek yardım yataklık etmek" suçundan 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına için de çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 41 fişek ve 2 şarjör, av tüfeği, 8 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar kasası ve 5 CD ele geçirildi.