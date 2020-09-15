Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önleme konusunda bir anlamı yok

"Tiyatrodan başka bir şey değil"

Uzmanlar, koronavirüsün yayılmasını engellemek için etkili önlemler olarak maskeleri ve sosyal mesafeyi onayladı. Ancak birçok araştırmacı, ateş kontrolünün anlamsız olduğunu belirtti. Giriş noktalarında vücut ısısını ölçmenin tiyatrodan başka bir şey olmadığını belirten araştırmacılar, bunun Kovid-19’la enfekte olan pek çok insanı es geçtiğini açıkladı.