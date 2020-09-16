Suudi Arabistan Filistin meselesinin adil çözümünden yana

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Riyad yönetiminin, Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümünden yana olduğunu belirtti.

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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamaya göre, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığındaki Bakanlar Kurulunda bölgede ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı.

Bakanlar Kurulu, Suudi Arabistan'ın, Filistin halkının yanında olduğu ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak şekilde Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümünü hedefleyen tüm çabaları desteklediği vurgulandı.

Bakanlar Kurulu, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında dün imzalanan normalleşme anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulunmadı.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 7-8 ülkenin daha Tel Aviv'le ilişkilerini normalleştireceğini kaydetmişti.

Trump, Suudi Arabistan'ın bu ülkeler arasında olup olmadığı sorusuna, "Suudi Arabistan Kralı ile yeni görüştüm. Doğru zamanda da onların da buna katılacağını (İsrail'le ilişkilerini normalleştireceğini) düşünüyorum. Bu çok önemli bir anlaşma ve diğer ülkelerin de yakın zamanda buna katılacağına inanıyorum." yanıtını vermişti.