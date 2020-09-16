Atina fena yakalandı Türkiye Navtex ilanıyla dünyaya duyurdu

Sakız Adası’ndan deniz atışı yapılacağını duyuran Yunanistan’a, Türkiye karşı NAVTEX ile suçüstü yaptı. Ankara bu adımla Atina’nın Lozan’ı ihlal ettiğini hem kayda geçirdi, hem de dünyaya duyurdu.

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Türkiye, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşanan gerilimle ilgili ilk kez Lozan Antlaşması’nda belirlenmiş adaların silahsızlandırılmasıyla ilgili Navtex (denizcilere duyuru) yayınladı. Navtex, İzmir’in Çeşme ilçesi karşısındaki Sakız Adası’na yönelik oldu. Ege Denizi‘ne ilişkin 1149/20 numaralı bildiriyle duyurulan Navtex’te şöyle denildi: “La 08/206-20 numaralı Navtex mesajı ile Sakız Adası’nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir. Bu bildiri 16 Eylül 2020 (bugün) saat 00.01’de yürürlükten kaldırılacaktır.”

NAVTEX herhangi bir sismik geminin faaliyeti hakkında değildi. Lozan’a göre silahsız olmaları gereken Ege adalarıyla ilgiliydi. Peki bu ne anlama geliyor?

Hürriyet gazetesinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre Yunanistan Lozan’a rağmen Ege adalarını silahlandırıyor. Sakız da bu adalardan biri. Yunanistan, Sakız’dan deniz atışı yapacağını duyurmuştu. Bu Lozan’ı ihlalin itirafıydı. Ustaca bir manevra yapan Türkiye karşı NAVTEX’le bunu kayıt altına aldı ve dünyaya göstermiş oldu.

"Karşı Navtex ile bunun Lozan’a aykırı olduğunu kayıtlara geçirdik"

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin yayınladığı Navtex’in Oruç Reis veya herhangi bir geminin faaliyetleriyle ilgili olmadığını belirterek, ne anlama geldiğiyle ilgili şu bilgiyi verdi: “Yunanistan, Lozan Antlaşması’na rağmen adaları silahlandırıp buralardan kimi zaman deniz atışları yapmaktadır. Sakız da bu adalardan birisi. Yunanistan yayınladığı son Navtex ile Sakız’dan deniz atışı yapılacağını belirtip seyrüsefer halindeki denizcileri uyarıyor. Biz de yayınladığımız karşı Navtex ile bunun Lozan’a aykırı olduğunu kayıtlara geçirip, bölgedeki seyrüseferin uluslararası hukuka aykırı şekilde engellendiğini duyurmuş olduk. Yunanistan’ın Lozan’a aykırı tutum ve davranışlarını derhal durdurması gerekmektedir.”

Bu arada yayınlanan bir diğer NAVTEX ile Kıbrıs açıklarında araştırma faaliyetlerini sürdüren Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim’e kadar uzatıldı.